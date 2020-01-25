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Гибель "Боинга": в Иране посадили виновника трагедии

13:30
Гибель "Боинга": в Иране посадили виновника трагедии - фото 1
Гибель "Боинга": в Иране посадили виновника трагедии

Подозреваемый в гибели украинского Боинга вблизи Тегерана сейчас находится в тюрьме.

Иран решил судьбу "черных ящиков" с украинского "Боинга". Кто их получит?

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Каких либо подробностей о задержанном иранские источники пока ничего не сообщают. Отметим, что ранее Тегеран заявлял об аресте "некоторых людей", виновных в гибели самолета "МАУ". Что это за особы и на какой срок ограничена из свобода – не сообщается.

Напомним, 8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

Первоначально Иран отрицал свою причастность к трагедии, однако после публикаций западных СМИ и заявлений мировых лидеров, Тегеран пошел на опережение и признал свою вину. Позже президент страны Хасан Рухани попросил прощения у украинского народа и заверил мировую общественность в том, все виновные понесут наказание.

Немного погодя политик уточнил, что в трагедии виновен не один человек. Подробности читайте по ссылке.

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Боинг Крушение рейса Тегеран-Киев Иран Новости Мир
Громадське
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