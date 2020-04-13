Иран отложил расшифровку "черных ящиков" лайнера "МАУ": Причина поражает

Иран отложил расшифровку "черных ящиков" лайнера "МАУ": Причина поражает

Иран отложил отложил расшифровку "черных ящиков" сбитого лайнера "МАУ" из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил глава иранской команды расследователей Хасан Резаейфар.

"Сейчас для некоторых государств невозможно планировать путешествие (для расшифровки "черных ящиков" лайнера - прим. ред.) из-за COVID-19", - заявил чиновник.

Позже эту информацию подтвердила глава Управления по безопасности транспорта Канады Кэти Фокс.

"Загрузку и анализ самописцев следует отложить до того времени, пока условия улучшатся настолько, чтобы обеспечить безопасную поездку. Предсказать, когда это произойдет, пока невозможно", — отметила политик.

Напомним, 8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

Позже в американских СМИ появилась информация о том, что пассажирский лайнер был сбит Ираном. Спустя некоторое время президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердили эту версию.

Однако после публикаций западных СМИ и заявлений мировых лидеров, Тегеран пошел на опережение и признал свою вину. Немного погодя президент страны Хасан Рухани попросил прощения у украинского народа и заверил мировую общественность в том, все виновные понесут наказание.