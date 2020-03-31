Экс-владелец крупного банка погиб в ДТП под Житомиром: Раскрыты детали

Экс-владелец крупного банка погиб в ДТП под Житомиром: Раскрыты детали

Во вторник, 31 марта, под Житомиром на трассе "Киев-Чоп" погиб экс-владелец крупного европейского банка.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Обозреватель".

По данным, экс-собственник банка "Аваль" Федор Шпиг не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль перевернулся. В результате ДТП водитель и один пассажир (Мария Шпиг 1936 г.р. - прим. ред.) погибли на месте. Еще один пассажир, – Анна Волкова, - была доставлена в Новоград-Волынскую центральную районную больницу.

Федор Шпиг

Для справки

Федор Шпиг (1956-2020) – украинский бизнесмен. В 1992 г. вместе с партнерами основал почтово-пенсионный банк "Аваль". В 1998 г. предприниматель возглавил учреждение. В 2005 г. Шпиг вместе с бизнес-партнером Александром Деркачем продал "Аваль" австрийской группе "Raiffeisen International" за $1,028 млрд. На вырученную сумму бизнесмены создали банк "Престиж", который в 2007 г. приобрели другие австрийцы — "Erste".

Помимо предпринимательской деятельности, Шпиг не забывал и о политическом поприще. В разное время он был нардепом от НДП (Народно-демократическая партия), "Трудовой Украины", "Единой Украины", "Народного Союза Наша Украина и блока "Наша Украина".

Напомним, экс-главу МИД Украины заподозрили в убийстве: Его задержала полиция.