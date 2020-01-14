Гибель "Боинга": Украинские спасатели вернулись на Родину - ФОТО

Гибель Боинга: Украинские спасатели вернулись на Родину - ФОТО

Во вторник, 14 января, украинские спасатели, работавшие на месте крушения Боинга, вернулись на Родину.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"14 января поисковая команда ГСЧС завершила свою работу на месте катастрофы украинского Боинга в Исламской Республике Иран и вернулась в Украину. В столичном аэропорту "Киев" ее встречали Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и глава ГСЧС Николай Чечеткин, поблагодарившие украинских специалистов за выполненные поисковые работы", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

В это же день на место трагедии отправилась команда украинских спасателей.

Позже в американских СМИ появилась информация о том, что пассажирский лайнер был сбит Ираном. Спустя некоторое время президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердили эту версию.

Украинское же руководство с выводами не спешило и продолжало заявлять, что "все версии возможны". Однако продолжалось это недолго: 11 января Тегеран взял на себя ответственность за гибель "Боинга".