За "Боинг" один человек не может нести ответственности - Рухани

За Боинг 1 человек не может нести ответственности - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что один человек не может нести ответственности за гибель украинского Боинга.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на иранские СМИ.

"Один человек не может нести полную ответственность за инцидент со сбитым под Тегераном самолетом", - заявил президент и добавил, что иранцы должны быть уверены в том, что такая трагедия больше не повторится.

Отметим, что ранее Иран отрицал свою причастность к трагедии 8 января. Однако после публикаций западных СМИ и заявлений мировых лидеров, Тегеран пошел на опережение и признал свою вину.

Позже президент страны Хасан Рухани попросил прощения у украинского народа и заверил мировую общественность в том, все виновные понесут наказание.

Кто именно понесет и каким образом (в Иране существует смертная казнь – прим. ред.) – неизвестно. Предположительно, иранская элита накажет "козлов отпущения", отделавшись таким образом "малой кровью".

Напомним, Иран признал Пентагон "террористической организацией".