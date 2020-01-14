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За "Боинг" один человек не может нести ответственности - Рухани

10:21
За Боинг 1 человек не может нести ответственности - Рухани - фото 1
За Боинг 1 человек не может нести ответственности - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что один человек не может нести ответственности за гибель украинского Боинга.

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Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на иранские СМИ.

"Один человек не может нести полную ответственность за инцидент со сбитым под Тегераном самолетом", - заявил президент и добавил, что иранцы должны быть уверены в том, что такая трагедия больше не повторится.

Отметим, что ранее Иран отрицал свою причастность к трагедии 8 января. Однако после публикаций западных СМИ и заявлений мировых лидеров, Тегеран пошел на опережение и признал свою вину.

Позже президент страны Хасан Рухани попросил прощения у украинского народа и заверил мировую общественность в том, все виновные понесут наказание.

Кто именно понесет и каким образом (в Иране существует смертная казнь – прим. ред.) – неизвестно. Предположительно, иранская элита накажет "козлов отпущения", отделавшись таким образом "малой кровью".

Напомним, Иран признал Пентагон "террористической организацией".

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Иран Крушение рейса Тегеран-Киев Хасан Рухани Новости Украина
РБК Украина
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