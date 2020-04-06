Гео Лерос впервые прошел допрос в СБУ: Что известно?

Гео Лерос пришел на допрос СБУ: Что известно?

В понедельник, 6 апреля, "слуга народа" Гео Лерос прошел допрос в СБУ.

Об этом сообщил адвокат нардепа Маси Найем в Facebook.

"06.04.2020, Гео Лерос явился на допрос в СБУ. Уголовное производство № 22020000000000065 открытое по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации). Во время допроса было сообщено, что данное уголовное производство объединили с уголовным производством по № 22020000000000066 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК (мошенничество)",- заявил юрист.

Как уточнил Найем, защите Лероса не совсем понятны действия правоохранителей по объединению двух уголовных производств. В ответ было принято решение решение ходатайствовать о переносе допроса на основании ст. 135 УПК.

"Гео на данный момент не отказывается давать показания. Но нам непонятна логика (назовем это так), по которой и СБУ и ГБР вызывают на допрос по делу с одной квалификацией, а затем объединяют, добавляя синхронно ст. 190 УК", - добавил Маси Найем.

Напомним, 29 марта "слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеоматериалы с Денисом Ермаком (братом главы ОПУ – прим. ред.), предлагающим некоему лицу государственные посты за материальное вознаграждение.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил нардепа в клевете и написал на него заявления в ГБР и СБУ.

Гео Лерос также в долгу не остался и обратился в САП.

1 апреля сотрудники СБУ явились домой к "слуге народа" Гео Леросу. В этот же день Денис Ермак признал аутентичность записей.

2 апреля Офис президента Украины впервые отреагировал на скандал и призвал дожидаться результатов следствия.