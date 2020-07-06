ГБР вручило Пашинскому обвинительный акт – СМИ

ГБР вручило Пашинскому обвинительный акт – СМИ

Следователи ГБР вручили экс-нардепу Сергею Пащинскому обвинительный акт о нападении на жителя Киевщины Вячеслава Химикуса.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в ГБР.

"В пятницу вручили (обвинительный акт - прим. ред.)", – заявил один из правоохранителей.

Как уточнил инсайд, Сергей Пашинский лично присутствовал при вручении обвинительного акта. 6 июля дело будет передано в суд.

Что было ранее?

31 декабря 2016 года Сергей Пашинский подстрелил из наградного оружия Вячеслава Химикуса, сделавшего ему замечание из-за выключенных фар у авто. По факту ЧП было открыто уголовное производство, однако позже дело зашло в "тупик" и было закрыто. Немного погодя Химикуса и вовсе признали правонарушитилем, а "стрелка" потерпевшим. Вдохнули вторую жизнь в дело сумел ненавидящий Петра Порошенко Андрей Портнов. Именно он решил постараться посадить всех, кто был приближен к экс-президенту, а "стрелка-Пашинского" как раз и нашлось, за что взять.

4 октября 2019 г. ГБР предъявило Сергею Пашинскому подозрение по данному делу. 7 октября Печерский суд Киева заключил экс-нардепа под стражу. В свою очередь защита подсудимого заявила, что такая мера пресечения безосновательна, т.к. обвинение ГБР "строится на старой доказательной базе".

18 декабря Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу защиты и постановил отправить Сергея Пашинского под домашний арест.

В апреле 2020 г. следователи ГБР заявили о завершении расследования в отношении экс-нардепа.