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Чорновол объявили подозрение: Раскрыты детали

11:20
Чорновол объявили подозрение: Раскрыты детали - фото 1
Чорновол объявили подозрение: Раскрыты детали

ГБР объявило подозрение экс-нардепу Татьяне Чорновол в препятствии работы СМИ.

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Об этом сообщает пресс-служба бюро в Facebook.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста . 1 ст. 171 УК)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 8 октября 2019 Татьяна Чорновол препятствовала работе журналиста Дмитрия Кучера при освещении им судебного заседания по делу Сергея Пашинского. Тогда подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи.

Отметим, что это не единственная претензия агентов ГБР к одиозному политику. 28 января экс-нардеп Татьяна Чорновол проникла на охраняемую территорию ведомства. В ответ бюро решило открыть дело. Больше об этом читайте здесь.

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Татьяна Чорновол ГБР Сергей Пашинский Новости Украина
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