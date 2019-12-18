Суд выпустил Пашинского из СИЗО

Пашинского выпустили под домашний арест

Вечером в среду, 18 декабря, Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу адвокатов соратника Петра Порошенко, которые требовали смягчить меру пресечения для подозреваемого в умышленном нанесении телесных повреждений Вячеславу Химикусу.

Служители Фемиды рассмотрели все доводы прокуроров и адвокатов, после чего постановили отправить Сергея Пашинского из СИЗО домой.

Согласно постановлению судей, экс-нардеп от БПП будет обязан находиться под круглосуточным домашним арестом, прибывать к следователям по первому зову, и не общаться с потерпевшим по этому делу, а также со свидетелями.Также на него должны надеть электронный браслет.

Юристы же, представляющие интересы Пашинского, требовали у судей отпустить их подзащитного без каких-либо условий.

Напомним, 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский подстрелил из наградного оружия Вячеслава Химикуса, сделавшего ему замечание из-за выключенных фар у авто. По факту ЧП было открыто уголовное производство, однако позже дело зашло в "тупик" и было закрыто. Немного погодя Химикуса и вовсе признали правонарушитилем, а "стрелка" потерпевшим. Вдохнули вторую жизнь в дело сумел ненавидящий Петра Порошенко Андрей Портнов. Именно он решил постараться посадить всех, кто был приближен к экс-президенту, а "стрелка-Пашинского" как раз и нашлось, за что взять.

4 октября 2019 г. ГБР предъявило Сергею Пашинскому подозрение по данному делу. 7 октября 2019 г. Печерский суд Киева заключил экс-нардепа под стражу. В свою очередь защита подсудимого заявила, что такая мера пресечения безосновательна, т.к. обвинение ГБР "строится на старой доказательной базе".