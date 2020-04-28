ГБР завершило расследование против Пашинского: Что изменилось?

ГБР завершило расследование против Пашинского: Что изменилось?

Следователи ГБР завершили расследование в отношении экс-нардепа Сергея Пашинского, подозреваемого в нанесении телесных повреждений Вячеславу Химикусу.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

По версии следствия, 31 декабря 2016 во время конфликта между Вячеславом Химикусом и Сергеем Пашинским, последний применил огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19"). В результате противоправных действий народного избранника гражданин получил оскольчатый перелом бедренной кости левой ноги, что привело к наступлению инвалидности и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким телесным повреждением.

После выполнения требований, предусмотренных статьей 290 УПК Украины, обвинительный акт будет направлен в суд. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский подстрелил из наградного оружия Вячеслава Химикуса, сделавшего ему замечание из-за выключенных фар у авто. По факту ЧП было открыто уголовное производство, однако позже дело зашло в "тупик" и было закрыто. Немного погодя Химикуса и вовсе признали правонарушитилем, а "стрелка" потерпевшим. Вдохнули вторую жизнь в дело сумел ненавидящий Петра Порошенко Андрей Портнов. Именно он решил постараться посадить всех, кто был приближен к экс-президенту, а "стрелка-Пашинского" как раз и нашлось, за что взять.

4 октября 2019 г. ГБР предъявило Сергею Пашинскому подозрение по данному делу. 7 октября Печерский суд Киева заключил экс-нардепа под стражу. В свою очередь защита подсудимого заявила, что такая мера пресечения безосновательна, т.к. обвинение ГБР "строится на старой доказательной базе".

18 декабря Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу защиты и постановил отправить Сергея Пашинского под домашний арест.