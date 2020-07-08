ГБР отправила в суд дело стрелка Пашинского

Пашинскому "светит" до 8 лет тюрьмы

Во вторник, 7 июля, детективы государственного бюро расследований передали служителям Фемиды уголовное дело о стрельбе, устроенной уже бывшим нардепом Сергеем Пашинским по Вячеславу Химикусу.

Производство, открытое правоохранителями в начале 2017-го года, будут рассматривать по существу в Печерском районном суде столицы, а не в Шевченковском, где находятся ГБР.

Что же касается Пашинского, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы в случае, если прокуроры сумеют доказать его вину. В ГБР считают, что доказательств вины экс-нардепа, который возглавлял комитет по нацбезопасности и обороны, более чем достаточно.

Инкриминируют ему нападение с применением огнестрельного оружия.

"В ходе досудебного расследования было установлено, что 31 декабря 2016 на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него нардеп достал собственне зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19), и выстрелил мужчине в левую ногу, - отметили в ГБР. - Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы нанесены телесные повреждения являются тяжелыми".

Уголовное дело, открытое по факту инцидента, несколько раз заходило в тупик и даже было закрыто. Чуть позже Химикуса и вовсе признали правонарушитилем, а "стрелка" потерпевшим. Вдохнули вторую жизнь в дело сумел ненавидящий Петра Порошенко Андрей Портнов. Именно он решил постараться посадить всех, кто был приближен к экс-президенту, а "стрелка-Пашинского" как раз и нашлось, за что взять.

4 октября 2019 г. ГБР предъявило Сергею Пашинскому подозрение по данному делу. 7 октября Печерский суд Киева заключил экс-нардепа под стражу. В свою очередь защита подсудимого заявила, что такая мера пресечения безосновательна, т.к. обвинение ГБР "строится на старой доказательной базе".

18 декабря Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу защиты и постановил отправить Сергея Пашинского под домашний арест.

В апреле 2020 г. следователи ГБР заявили о завершении расследования в отношении экс-нардепа.