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"Сотни людей": у Зеленского "раскрыли" новый обмен с Кремлем

11:30
"Сотни людей": у Зеленского рассказали о новом обмене с Кремлем - фото 1
"Сотни людей": у Зеленского рассказали о новом обмене с Кремлем

Помощник Президента Андрей Ермак поделился подробностями о предстоящем обмене между Украиной и РФ.

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О некоторых деталях переговоров политик рассказал в интервью Lb.ua.

По словам Ермака, предстоящий обмен будет очень масштабным.

“Я не могу сейчас назвать конкретные цифры, это сотни людей. Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц. Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы”, - заявил политик, вновь подчеркнув, что Команда Зе хочет «чтобы все наши люди вернулись домой”.

Напомним, что ранее аналогичное заявление делала украинский омбудсмен Людмила Денисова и президент Владимир Зеленский. По словам последнего, новый обмен состоится "не через год и не через два", а в ближайшее время.

Также отметим, что в целом Запад одобрил переговорный процесс Украины и России касательно обмена пленными. Но есть нюанс.

 

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Владимир Зеленский Андрей Ермак пленные Обмен Россия Новости Украина
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