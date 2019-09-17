В Крым "вернули" украинский язык. Но есть нюанс - РосСМИ

В Крым "вернули" украинский язык. Но есть нюанс - РосСМИ

В школы оккупированного Севастополя "вернулся" украинский язык. Однако есть нюанс: его изучение не является обязательным.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на т.н. "директора департамента образования и науки" Севастополя Игоря Белозерова.

По словам чиновника, украинский язык будет изучаться лишь в качестве факультатива, также как и крымскотатарский. На данный момент язык Кобзаря штудируют лишь 180 школьников, в то время как русский преподают 41 тыс. детей.

Напомним, что вопрос украинского языка регулярно поднимается и на территории свободной Украины. Этой весной Рада поставила окончательную точку в лингвистическом споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.

Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда, но безуспешно.