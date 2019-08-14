ФК "Динамо" уволил главного тренера

ФК "Динамо" уволил главного тренера

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) уволил главного тренера команды Александра Хацкевича. Причиной отставки стал ничейный матч украинцев с "Брюгге" и их последующий вылет из Лиги чемпионов.

Об этом сообщается на сайте клуба.

"Футбольный клуб "Динамо" (Киев) прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды. ФК "Динамо" (Киев) благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проведенную в течение более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности", - сказано в сообщении.

О предстоящей замене ФК "Динамо" сообщит позже.

Отметим, что Александр Хацкевич возглавлял киевлян с 2017 г. До этого он был тренером ФК "Витебск" и молодежного "Динамо Киев".

Александр Хацкевич

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