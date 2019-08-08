Коноплянка переходит в другую команду – СМИ
Коноплянка переходит в другую команду – СМИ
Экс-игрок "Днепра" Евгений Коноплянка переходит в другую команду.
Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на Harber 365.
По данным источника, украинец перейдет из немецкого "Шальке 04" в турецкий "Бешикташ".
К новым хозяевам футболист прибудет уже на следующей неделе для заключения контракта сроком на 3 года. "Шальке 04" в свою очередь получит 2 млн евро компенсации за игрока.
Отметим, что намедни стало известно о покупке еще одного именитого украинца – Евгения Хачериди. Он будет играть за "ЦСКА Москва".
По данным СМИ, сделка уже согласована. Футболисту осталось пройти медобследование.
Пока что о соглашении ничего неизвестно. Сообщается лишь, что Хачериди приобретут на правах свободного агента. Больше читайте по ссылке.
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