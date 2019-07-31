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Экс-игрок Динамо уйдет в "ЦСКА Москва"– СМИ

14:20
Экс-игрок Динамо уйдет в ЦСКА Москва– СМИ - фото 1
Экс-игрок Динамо уйдет в ЦСКА Москва– СМИ

Экс-игрок "Динамо" Евгений Хачериди вскоре будет играть за российскую команду "ЦСКА Москва".

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Об этом сообщает Football.ua со ссылкой на инсайд.

По данным СМИ, сделка уже согласована. Футболисту осталось пройти медобследование.

Пока что о соглашении ничего неизвестно. Сообщается лишь, что Хачериди приобретут на правах свободного агента.

Экс-игрок Динамо уйдет в 'ЦСКА Москва'– СМИ - фото 185205

Евгений Хачериди

На данный момент украинец играет за греческий клуб ПАОК, к которому он присоединился прошлым летом.

Напомним, УЕФА оштрафовала сборную Украины из-за «ненадлежащего» поведения футбольных фанатов во время матча с Сербией 7 июня.

Украинских болельщиков осудили за использование пиротехники и блокировку лестничных проходов. В качестве взыскания на нашу сборную наложен штраф в размере 15 250 евро.

В то же время УЕФА закрыла производство по части бросания предметов фанатами. Однако не все так плохо: украинские футболисты разгромили Сербию со счетом 5:0.

Так что поведение наших болельщиков вполне можно понять. Чего только не сделаешь на радостях!

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