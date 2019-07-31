Экс-игрок Динамо уйдет в "ЦСКА Москва"– СМИ

Экс-игрок Динамо уйдет в ЦСКА Москва– СМИ

Экс-игрок "Динамо" Евгений Хачериди вскоре будет играть за российскую команду "ЦСКА Москва".

Об этом сообщает Football.ua со ссылкой на инсайд.

По данным СМИ, сделка уже согласована. Футболисту осталось пройти медобследование.

Пока что о соглашении ничего неизвестно. Сообщается лишь, что Хачериди приобретут на правах свободного агента.

Евгений Хачериди

На данный момент украинец играет за греческий клуб ПАОК, к которому он присоединился прошлым летом.

Напомним, УЕФА оштрафовала сборную Украины из-за «ненадлежащего» поведения футбольных фанатов во время матча с Сербией 7 июня.

Украинских болельщиков осудили за использование пиротехники и блокировку лестничных проходов. В качестве взыскания на нашу сборную наложен штраф в размере 15 250 евро.

В то же время УЕФА закрыла производство по части бросания предметов фанатами. Однако не все так плохо: украинские футболисты разгромили Сербию со счетом 5:0.

Так что поведение наших болельщиков вполне можно понять. Чего только не сделаешь на радостях!