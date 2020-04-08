Евросоюз выделит Украине 190 миллионов на борьбу с коронавирусом

Украина получит меньшую часть из выделенной партнерам ЕС помощи

В среду, 8 апреля, страны-члены Европейского союза приняли решение об оказании помощи своим партнерам из-за пандемии и возникшего в результате ее экономического кризиса. Общая сумма средств, которые государства получат от ЕС, составляет 15 миллиардов евро.

Украине же как стране, которая по официальным данным от вспышки болезни серьезно не страдает, причитается лишь 190 миллионов из этой суммы.

О намерениях ЕС на своей странице в Twitter сообщил сегодня еврокомиссар Оливер Вархели.

"Сегодня Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности разработали планы целенаправленных мер в поддержку усилий стран-партнеров по борьбе с пандемией коронавируса. ЕС обеспечит финансовую поддержку странам-партнерам в размере более 15,6 млрд евро из существующих ресурсов внешнеполитической службы", - процитировал заявление еврокомиссии чиновник.

Страны Восточного партнерства, к которым и относится Украина, получат 962 миллиона евро. Но нашему государству полагается меньшая часть от этих средств.

Over €700 million of #EU support in the fight against #coronavirus will go to #WesternBalkans: €38m for immediate needs, €374m in reallocated bilateral assistance & additional €290m have been identified to help socio-economic recovery of the region. https://t.co/K1e74M65qd pic.twitter.com/4CXUYZ0vxG — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) April 8, 2020

Скорее всего, это связано с тем, что метод распределения финансирования в Еврокомиссии избирали, опираясь на официальные данные о количестве зараженных. А в этом плане Украина хромает на обе ноги.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.