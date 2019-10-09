"Это моя вина": Мендель извинилась за страшную ошибку – ФОТО

"Это моя вина": Мендель извинилась за страшную ошибку – ФОТО

Намедни пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель неправильно написала название украинской столицы. Девушка осознала свою ошибку и попросила прощения.

Свой извинительный пост она написала в Twitter.

“Kyiv not Kiev. Я не исправила название столицы Украины в недавней публикации. Это моя вина. Во всех моих твитах упоминается исключительно украинская версия Киева – Kyiv. Я сама постоянно на этом подчеркивала во всех СМИ, в которых работала. Прошу прощения у всех, чьи чувства я оскорбила, не исправив цитату”, – заявила пресс-секретарь президента.

Напомним, 6 октября Юлия Мендель, рекламируя интервью президента Украины японскому СМИ "Киодо Цусин", допустила ошибку: она неправильно написала Киев на английском языке.

Как известно, в июне 2019 г. на международном уровне было закреплено "украино-английское" название столицы: теперь вместо "Kiev" принято писать "Kyiv". Но далеко не все это понимают.

Напомним, у Зеленского "оправдали" Мендель. За "обстрелы ВСУ".