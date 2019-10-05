Юлия Мендель пожаловалась на травлю – ВИДЕО

Юлия Мендель пожаловалась на травлю – ВИДЕО

Намедни пресс-секретарь президента Юлия Мендель грубо толкнула журналиста Сергея Андрушко. Из-за этого у нее начались проблемы.

Об этом помощница Зеленского рассказала в интервью Bihus.info.

По словам Мендель, пока что она не собирается извинятся перед журналистом, т.к. он об этом не просил.

“Насколько я поняла, так как со мной связались из комитета свободы слова, мы должны встретиться с господином Андрушко, который со мной связывался, но ни разу не говорил о каких-то вопросах извинения, не намекал на какие-то обиды», - сказала Мендель и добавила, что против нее началась настоящая травля.

“Мы должны понимать, где заканчивается дискуссия, и где начинается просто травля. Я очень извиняюсь, но эти выходные были очень тяжелыми, потому что, я понимаю, что господин Андрушко получил очень резонансный сюжет, пожалуй, самый резонансный, который он получал вообще, но уровень травли, который сделан не имеет ничего совместно с вопросом свободы слова”, - заявила пресс-секретарь президента.

Напомним, что неприятный инцидент с участием Мендель и журналистом Сергеем Андрушко произошёл в Нью-Йорке 27 сентября. Яркое видео смотрите по ссылке.