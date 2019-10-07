Пресс-секретарь Зеленского не знает, как пишется Киев

Юлия Мендель позорит президента / Instagram

Скандальная пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель продолжает пробивать дно и демонстрировать, что находится тупо не на своем месте.

Очередным фейлом Юлии Мендель стала безграмотность и непонимание государственно политики.

В воскресенье, 6 октября, Мендель, рекламируя интервью своего шефа японскому информагентству Киодо Цусин, допустила ошибку, неправильно написав Киев на английском языке. Пресс-секретарь Зеленского написала "Kiev" вместо "Kyiv".

"I was never pressured and there were no conditions being imposed" to realize a summit with Trump or agree to arms sales in return, @ZelenskyyUa said in an interview with @kyodo_english in Kiev. https://t.co/954Ls8RjxF pic.twitter.com/O8Kqc8DjhD — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) October 6, 2019

Безграмотный твит скандальной Мендель возмутил кучу людей

Таким образом, Юлия Мендель наплевала на старания украинского МИДа, который долго и упорно с помощью флешмоба #KyivNotKiev добивался, чтобы мировые издания и компании писали столицу Украины в украинской транскрипции, а не следовали русской кальке. Чем и подставила в очередной раз своего патрона.

В комментариях к посту Юлии Мендель в твиттере ей быстро указали на ее ошибку, однако та и не думала ее исправлять.

Памятка для Юлии Мендель, которая ей не поможет

Отметим, что это далеко не первый фейл Юлии Мендель. Ранее он обвиняла украинских военных в геноциде жителей Донбасса, нападала на журналистов, отказывалась извиняться за свое хамство и винила их во всех смертных грехах.

Президент же Зеленский на все проколы своего пресс-секретаря закрывает глаза и даже подтрунивает над возмущенными непрофессионализмом Мендель журналистами.