Владимир Зеленский Владимир Цемах Олег Сенцов война на Донбассе

Французское СМИ обозвало Киев Россией - ФОТО

11:30
Французское СМИ обозвало Киев Россией - ФОТО - фото 1
Французское СМИ обозвало Киев Россией - ФОТО

В субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией прошел обмен пленными в формате "35 на 35". Затаив дыхание, весь мир следил за этим историческим событием. Но не обошлось без скандала.

В Польше на поезде "аннексировали" Львов - скандальные ФОТО

А конкретно из-за ошибки французского СМИ Le Figaro. Освещая возвращение узников Кремля, работники канала указали Киев частью России. К тому же телевизионщики неправильно написали название украинской столицы – Kiev, а не Kyiv.

Однако касательно последнего факта отметим, что изменения коснулись пока что лишь английского языка. А вот французский пока что под вопросом.

Как бы там ни было, но пользователям сети очень не понравились ошибки СМИ. Ждем извинений от Le Figaro и уроков географии для их редакторов.

Напомним, Польша подняла скандал из-за украинского ТВ – ФОТО.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Франция СМИ пленные Обмен Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
"Манипулятор!": Кличко обозвал Богдана и оправдался - фото 1
"Манипулятор!": Кличко обозвал Богдана и оправдался
13:30
Сенцову и Кольченко дали жилье. Но есть нюанс - фото 1
Сенцову и Кольченко дали жилье. Но есть нюанс
08:51
Аваков на грани отставки - фото 1
Аваков уже бунтует против Зеленского
Вчера, 21:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пеннивайз живее всех живых - фото 1
Оно 2: Ваш любимый Клоун вернулся
Вчера, 16:30
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Список участников и кто покинул шоу
Вчера, 12:55
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Загрузка...