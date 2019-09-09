Французское СМИ обозвало Киев Россией - ФОТО

Французское СМИ обозвало Киев Россией - ФОТО

В субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией прошел обмен пленными в формате "35 на 35". Затаив дыхание, весь мир следил за этим историческим событием. Но не обошлось без скандала.

А конкретно из-за ошибки французского СМИ Le Figaro. Освещая возвращение узников Кремля, работники канала указали Киев частью России. К тому же телевизионщики неправильно написали название украинской столицы – Kiev, а не Kyiv.

Однако касательно последнего факта отметим, что изменения коснулись пока что лишь английского языка. А вот французский пока что под вопросом.

Как бы там ни было, но пользователям сети очень не понравились ошибки СМИ. Ждем извинений от Le Figaro и уроков географии для их редакторов.

Напомним, Польша подняла скандал из-за украинского ТВ – ФОТО.