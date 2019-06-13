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США "поменяли" столицу Украины – ФОТО

17:00
Американцы "поменяли" столицу Украины – ФОТО - фото 1
Американцы "поменяли" столицу Украины – ФОТО

Американцы решили переименовать украинскую столицу. Отныне главным городом нашей страны является не "Kiev", а "Kyiv".

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Об этом сообщается на сайте посольства США в Украине.

"Совет США по географическим названиям рассмотрела обращение Посла Украины в США Валерий Чалый (Valeriy Chaly) и единогласно приняла решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе", -заявили дипломаты.

И добавили, что это решение чрезвычайно важно и дает толчок для исправления офназвания столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире.

США 'поменяли' столицу Украины – ФОТО - фото 182671

"Ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США", - отметили по этому поводу американцы.

Стоит заметить, что США были далеко не первыми в этом вопросе. 19 апреля аналогичное решение приняла и Бельгия.

"Хорошие новости из Королевства Бельгия. Бельгийские аэропорты присоединились к кампании #CorrectUA, и теперь вы можете увидеть прилеты самолетов из города Kyiv, а не Кiev", - сказано в сообщении бельгийского посольства.

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