США "поменяли" столицу Украины – ФОТО

Американцы "поменяли" столицу Украины – ФОТО

Американцы решили переименовать украинскую столицу. Отныне главным городом нашей страны является не "Kiev", а "Kyiv".

Об этом сообщается на сайте посольства США в Украине.

"Совет США по географическим названиям рассмотрела обращение Посла Украины в США Валерий Чалый (Valeriy Chaly) и единогласно приняла решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе", -заявили дипломаты.

И добавили, что это решение чрезвычайно важно и дает толчок для исправления офназвания столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире.

"Ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США", - отметили по этому поводу американцы.

Стоит заметить, что США были далеко не первыми в этом вопросе. 19 апреля аналогичное решение приняла и Бельгия.

"Хорошие новости из Королевства Бельгия. Бельгийские аэропорты присоединились к кампании #CorrectUA, и теперь вы можете увидеть прилеты самолетов из города Kyiv, а не Кiev", - сказано в сообщении бельгийского посольства.