"Это блеф!": Команда Зе ответила на заяву "ЛДНР"

"Это блеф!": Команда Зе ответила на заяву «ЛДНР»

Намедни боевики "ЛДНР" выдвинули Украине целый ряд требований по формуле Штайнмайера. Команда Зе все учла и дала свой ответ.

"Мы ведем переговоры с Россией. Нет другой стороны переговоров, кроме РФ. Все остальное — это блеф и игра", – заявил глава комитета ВРУ по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

Напомним, что боевики "ЛДНР" потребовали от Украины пересмотреть закон об особом статусе Донбасса и "призвали господина Зеленского не диктовать никаких условий".

Кроме того террористы "отказали" Украине в возвращении контроля над границей. Отметим, что без выполнения последнего условия не может быть и речи о "проведении демократических выборов", которые прописаны в скандальной формуле.

Напомним, в Минске "ничего не подписали". Правда ли это?