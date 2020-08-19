ЕС официально не признал результаты выборов в Беларуси

В ЕС отказались признать результаты выборов в Беларуси

Хотя сами беларусы устали от протеста и объявили перерыв до субботы, европейские политики от борьбы с диктатурой Лукашенко отступать пока не собираются.

В среду, 19 августа, в Совете ЕС объявили о том, что официально считают объявленные Минском результаты выборов сфальсифицированными, а само голосование - несостоявшимся.

Как заявил глава ведомства Шарль Мишель, прошедшие выборы не могут считаться демократичными, поэтому их нужно провести повторно.

- Мы в очереднойраз призываем Беларусь найти мирный выход из кризиса, - отметил чиновник. - Мы поддерживаем предложение ОБСЕ по диалогу между властью и оппозицией. Но рассматриваем вариант введения санкций против Лукашенко.

Само собой, и без того обложенного огриничительными мерами диктатора, который 26 лет силой и расправой над любыми зачатками оппозиции удерживает власть в стране, дополнительные санкции отнюдь не страшат. Более того, с учетом сведения на нет и перерыва в уличных акциях протеста, а также меняющейся в сторону угод России риторике самого Лукашенко и перегруппировке сил карателей, смена режимов в Беларуси начинает выглядеть совсем уж призрачной.

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились выборы президента. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко, но в нарисованные ему властями 80% поддержки избирателей никто не верит. Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы добиться непризнания результатов выборов, а представители карательной системы применили к ним спецсредства.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома. Впрочем, главную оппозиционную кандидатшу, судя по всему, действительно удерживали и заставляли записывать видосики с призывами прекратить протесты.

Утром 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил о выезде Светланы Тихановской из Беларуси. В ночь на 14 число из переполненных СИЗО режим начал выпускать задержанных. Их избивали и пытали. В штабе Тихановской начали создавать рабочую группу по переходу власти, но сам факт ее существования у диктатора игнорируют. Протесты затихли, а вместо уволившихся сотрудников государственных СМИ их работу переняли российские пропагандисты. Кроме того, карательные отряды силовиков активно перегруппировываются, а в Минск мотаются самолеты ФСБ и ВС РФ.