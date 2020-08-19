В Беларуси умер расстрелянный ОМОНом участник протестов

43-летнего Геннадия Шутова убили выстрелом в голову

В среду, 19 августа, в военном госпитале Минска скончался 43-летний Геннадий Шутов, которому каратели режима Лукашенко выстрелили в голову 11 числа во время акции против фальсификации результатов выборов.

Как утверждают свидетели расстрела Шутова, в роковой для себя вечер он просто шел в толпе протестующих и не проявлял никакой агрессии.

Застрелили его, в ходе разгона акции. По некоторым данным, работал снайпер силовиков, по крайней мере, выстрел производился с крыши одного из зданий.

С огнестрельным ранением в критическом состоянии раненого госпитализировали сначала в больницу Бреста, а затем - перевезли в минский военный госпиталь. Врачи не давали никаких прогнозов о выздоровлении пациента, поскольку он получил тяжелейшее повреждение мозга.

Около 10:20 сегодня Шутов умер. Он стал третьей подтвержденной жертвой преступной агрессии режима Лукашенко, связанной с разгонами митингов.

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились выборы президента. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко, но в нарисованные ему властями 80% поддержки избирателей никто не верит. Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы добиться непризнания результатов выборов, а представители карательной системы применили к ним спецсредства.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома. Впрочем, главную оппозиционную кандидатшу, судя по всему, действительно удерживали и заставляли записывать видосики с призывами прекратить протесты.

Утром 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил о выезде Светланы Тихановской из Беларуси. В ночь на 14 число из переполненных СИЗО режим начал выпускать задержанных. Их избивали и пытали. В штабе Тихановской начали создавать рабочую группу по переходу власти, но сам факт ее существования у диктатора игнорируют. Протесты продолжаются.