Путин с Эрдоганом открыли "Турецкий поток". Раскрыты детали

Эрдоган с Путиным открыли Турецкий поток. Раскрыты детали

В среду, 8 января, президент Турции Реджеп Эрдоган вместе с главой РФ Владимиром Путиным открыл газопровод "Турецкий поток".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Во время церемонии турецкий лидер отметил образцовый уровень сотрудничества сторон (РФ и Турции) и назвал Путина "своим другом". В ответ президент России подчеркнул, что упомянутые государства реализуют еще "множество проектов".

"Конечно же, хочу отдельно выразить благодарность президенту Турции за своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий", - заявил Путин.

Для справки

"Турецкий поток" (TurkStream) - газопровод общей мощностью 31,5 миллиарда кубометров. Строительство магистрали началось в мае 2017 г. и было завершено зимой 2019 г. По данным источников, одну половину российского газа (газопровод начинается в Анапе) будет потреблять сама Турция, другую – страны Южной Европы.

Отметим, что несмотря на некоторые успехи в "газовой сфере", на данный момент Россия испытывает определенные трудности с завершением другого своего проекта - "Северного потока-2". Как мы писали ранее, Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель и пообещавшая провести новые переговоры с американцами. В середине декабря 2019 г. строительство газопровода было приостановлено.

Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель и пообещавшая провести новые переговоры с американцами. В середине декабря 2019 г. строительство газопровода было приостановлено. На данный момент проект завершен на 92%

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Напомним, ФРГ озвучила новую дату строительства Северного потока-2.