ФРГ озвучила новую дату строительства Северного потока-2

ФРГ назвала новую дату строительства Северного потока-2

В Берлине ожидают завершение строительства "Северного потока-2" к 2020 г.

Об этом заявил координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.

По словам чиновника, "Северный поток 2" "необходим для энергобезопасности Германии", а санкции в его отношении являются совершенно непостижимыми.

"Я ожидал гораздо большего понимания от американских друзей... С друзьями так не обращаются", - заявил Байер.

Отметим, что на данный момент Германия перешла к практическим действиям для завершения строительства Северного потока. Как стало известно СМИ, Немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии (BSH) разрешило прокладку труб на 16-км отрезке в зимнее время.

Напомним, ранее Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории.

В ноябре 2019 г. новый газопровод поддержала и ФРГ, приняв поправки к т.н. "Газовой директиве". Таким образом Германия попыталась защитить инвестиции своих компаний, поддержавших строительство Северного потока-2.

В ответ Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель и пообещала провести новые переговоры с американцами.

В середине декабря 2019 г. строительство газопровода было приостановлено. На данный момент проект завершен на 92%