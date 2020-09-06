Владимир Зеленский Карантин в Украине Конституционный суд Беларусь Гео Лерос война на Донбассе Досье

Двое военных погибли на минном поле, спасаясь от пожара

18:00
Новая трагедия на Донбассе - фото 1
Новая трагедия на Донбассе / ООС

Печальные вести пришли из Донецкой области - там погибли украинские военные, оказавшись в ловушке.

Как передает УНН, трое военных несли дежурство недалеко от населенного пункта Бетмановое Ясиноватского района Донецкой области. Утром 5 сентября они заметили огонь недалеко от своих позиций. Огонь распространялся быстро из-за ветреной погоды и около полудня бойцы оказались практически окруженными огнем.

Военные оставались на посту, когда же огонь подступил близко, тогдп они решили обойти его через лесополосу, расположенную в "серой зоне". Однако это было не лучшим решением.

Одного из трех военных нашла поисковая группа, а вот еще двое - старший сержант и старший солдат - отправились в другую сторону и попали на минное поле, где и погибли.

"Обстоятельства гибели военных изучаются, однако можно говорить, что отсутствие координации во время эвакуации из горящего района и несвоевременные команды могли привести к этой трагедии, ведь военные не смогли вовремя покинуть пост для безопасного ухода. Все это будет проверяться", - цитирует УНН свой источник с ООС.

Погибшие военные служили в воинской части А3220, которая дислоцируется в городе Лозовая, Харьковской области.

Сообщение штаба ООС о нарушении перемирия:

Добавим, что в воскресенье, 6 сентября, оккупанты нарушили перемирие, длившееся 42 дня, и обстреляли позиции украинских войск, ранив одного бойца, который тушил пожар. Огонь в эти дни охватил значительную часть северо-востока Украины и, к сожалению, забрал человеческие жизни.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Операция объединенных сил Донбасс перемирие смерть ВСУ пожар война на Донбассе Новости Украина
УНН
Другое на тему
Режим Лукашенко готовится противодействовать митингующим - фото 1
В центр Минска стянули водометы и БТРы (ФОТО+ВИДЕО)
15:00
Танкер Delfi попытаются поднять - фото 1
Спасение Одессы от танкера Delfi: Криклий заявил о финальной стадии операции
14:00
Сын кандидата в мэры Кривого Рога сбил мальчика на пешеходном переходе - фото 1
Сбивший ребенка сын соратника Зеленского несся на красный 160 км/час
11:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00