Двое военных погибли на минном поле, спасаясь от пожара

Новая трагедия на Донбассе / ООС

Печальные вести пришли из Донецкой области - там погибли украинские военные, оказавшись в ловушке.

Как передает УНН, трое военных несли дежурство недалеко от населенного пункта Бетмановое Ясиноватского района Донецкой области. Утром 5 сентября они заметили огонь недалеко от своих позиций. Огонь распространялся быстро из-за ветреной погоды и около полудня бойцы оказались практически окруженными огнем.

Военные оставались на посту, когда же огонь подступил близко, тогдп они решили обойти его через лесополосу, расположенную в "серой зоне". Однако это было не лучшим решением.

Одного из трех военных нашла поисковая группа, а вот еще двое - старший сержант и старший солдат - отправились в другую сторону и попали на минное поле, где и погибли.

"Обстоятельства гибели военных изучаются, однако можно говорить, что отсутствие координации во время эвакуации из горящего района и несвоевременные команды могли привести к этой трагедии, ведь военные не смогли вовремя покинуть пост для безопасного ухода. Все это будет проверяться", - цитирует УНН свой источник с ООС.

Погибшие военные служили в воинской части А3220, которая дислоцируется в городе Лозовая, Харьковской области.

Сообщение штаба ООС о нарушении перемирия:

Добавим, что в воскресенье, 6 сентября, оккупанты нарушили перемирие, длившееся 42 дня, и обстреляли позиции украинских войск, ранив одного бойца, который тушил пожар. Огонь в эти дни охватил значительную часть северо-востока Украины и, к сожалению, забрал человеческие жизни.