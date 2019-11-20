Дубневич все еще не носит электронный браслет. Причина поражает– СМИ

Дубневич все еще не носит электронный браслет. Причина поражает– СМИ

Нардеп Ярослав Дубневич, обвиняемый в миллионных хищениях, все еще ходит на воле без электронного браслета.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на инсайд.

По данным источника, Дубневичу все еще не надели браслет из-за техпроблем со связью: сигнал браслета "не считывается из-за слабого покрытия".

Но со временем, - заверяет источник, - эта проблема будет устранена.

Напомним, что Ярослава Дубневича обвиняют в завладении госимуществом и злоупотреблении служебным положением, что привело к ущербу в 93 млн 277 тыс. грн.

17 октября 2019 г. глава ГПУ Руслан Рябошапка подал в ВРУ прошение о лишении подозреваемого депутатской неприкосновенности.

31 октября 2019 г. фракции "Слуги народа" и "Голоса" сняли неприкосновенность с Ярослава Дубневича.

2 ноября 2019 г. Высший Антикоррупционный суд постановил применить к нему меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн. Кроме того было арестовано имущество нардепа. Защита политика подала апелляцию.