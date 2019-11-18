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Суд арестовал имущество Дубневича. Но есть одно "но"

14:30
Суд арестовал имущество Дубневича. Но есть одно "но" - фото 1
Суд арестовал имущество Дубневича. Но есть одно "но"

Суд арестовал имущество нардепа Ярослава Дубневича. Однако этот вердикт Фемиды почему-то засекречен.

Антикоррупционный суд арестовал нардепа Ярослава Дубневича

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на инсайд.

Как передает источник, последнее заседание антикоррупционного суда по делу Дубневича прошло в закрытом режиме. На нем было принято решение об аресте имущества политика.

"Это означает, что решение суда является засекреченным", - заявил информатор.

Напомним, что Ярослава Дубневича обвиняют в завладении госимуществом и злоупотреблении служебным положением, что привело к ущербу в 93 млн 277 тыс. грн.

17 октября 2019 г. глава ГПУ Руслан Рябошапка подал в ВРУ прошение о лишении подозреваемого депутатской неприкосновенности.

31 октября 2019 г. фракции "Слуги народа" и "Голоса" сняли неприкосновенность с Ярослава Дубневича.

2 ноября 2019 г. Высший Антикоррупционный суд постановил применить к нему меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн Защита политика подала апелляцию.

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Ярослав Дубневич суд арест имущества Новости Украина
РБК Украина
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