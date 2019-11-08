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Антикоррупционный суд арестовал нардепа Ярослава Дубневича

08:00
Дубневича арестовали с залогом в 90 миллионов - фото 1
Дубневича арестовали с залогом в 90 миллионов

Вечером в четверг, 8 ноября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобу парламентария, которого обвиняют в хищениях средств "Укрзализныци".

Служители Фемиды решили пойти на уступки власть имущему, но только лишь в снижении залога.

Не хочет платить: Дубневич подал апелляцию против 100 млн.

Вместо назначенных первой инстанцией 100 миллионов гривен теперь Дубневич может выйти на свободу за 90.

При этом нардеп будет находиться за решеткой до конца года. Срок его содержания под стражей закончится 31 декабря.

"Коллегия судей постановила, апелляционную жалобу адвокатов об отмене решения ВАКС и об отказе в удовлетворении изменения меры пресечения оставить без удовлетворения, - отметил судья. - Апелляционную жалобу прокурора удовлетворить частично".

Напомним, что Ярослава Дубневича обвиняют в завладении госимуществом и злоупотреблении служебным положением, что привело к ущербу в 93 млн 277 тыс. грн.

17 октября 2019 г. глава ГПУ Руслан Рябошапка подал в ВРУ прошение о лишении подозреваемого депутатской неприкосновенности.

31 октября 2019 г. фракции "Слуги народа" и "Голоса" сняли неприкосновенность с Ярослава Дубневича.

2 ноября 2019 г. Высший Антикоррупционный суд постановил применить к нему меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.

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Ярослав Дубневич хищение антикоррупционный суд нардеп уголовное дело Новости Украина
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