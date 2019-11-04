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Не хочет платить: Дубневич подал апелляцию против 100 млн.

Вчера, 17:30
На хочет платить: Дубневич подал апелляцию против 100 млн. - фото 1
На хочет платить: Дубневич подал апелляцию против 100 млн.

Защита нардепа от группы "За будущее" Ярослава Дубневича подала апелляцию на решение суда о выплате залога в 100 млн. грн.

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Об этом сообщает "Интерфакс Украина" со ссылкой на адвоката политика.

"Только что подали апелляционную жалобу", - заявил юрист Станислав Пелюк и добавил, что дата пересмотра дела пока что неизвестна.

Отметим, что право апелляция есть не только у защиты, но и у стороны обвинения. Во время разбирательства в Высшем антикоррупционном суде прокуратура настаивала на аресте обвиняемого, однако Фемида решила ограничиться залогом.

Напомним, что Ярослава Дубневича обвиняют в завладении госимуществом и злоупотреблении служебным положением, что привело к ущербу в 93 млн 277 тыс. грн.

17 октября 2019 г. глава ГПУ Руслан Рябошапка подал в ВРУ прошение о лишении подозреваемого депутатской неприкосновенности.

31 октября 2019 г. фракции "Слуги народа" и "Голоса" сняли неприкосновенность с Ярослава Дубневича.

2 ноября 2019 г. Высший Антикоррупционный суд постановил применить к нему меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн

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Ярослав Дубневич суд Коррупция Новости Украина
Интерфакс Украина
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