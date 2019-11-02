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Нардепа Дубневича отпустят на волю. Но при одном условии

Вчера, 21:00
Нардепа Дубневича отпустили на волю. Но при одном условии - фото 1
Нардепа Дубневича отпустили на волю. Но при одном условии

В субботу, 2 ноября, Высший Антикоррупционный суд отпустил на волю нардепа Ярослава Дубневича. Но при одном условии.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на вердикт Фемиды.

"В удовлетворении ходатайства генпрокурора Руслана Рябошапки об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей отказать и применить меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн", - говорится в постановлении суда.

Кроме выплаты залога в течении пяти дней, на подозреваемого накладываются и некие другие обязательства: 1. Запрет общения с фигурантами дела; 2 Уведомление правоохранителей в случае смены места работы/ жительства; 3. Ношение электронного браслета.

Напомним, что Ярослава Дубневича обвиняют в завладении госимуществом и злоупотреблении служебным положением, что привело к ущербу в 93 млн 277 тыс. грн.

17 октября 2019 г. глава ГПУ Руслан Рябошапка подал в ВРУ прошение о лишении подозреваемого депутатской неприкосновенности.

31 октября 2019 г. фракции "Слуги народа" и "Голоса" сняли неприкосновенность с Ярослава Дубневича.

БЕЗ ТАБУ также писали, что 16 января 2018 г. детективы НАБУ задержали четырех сотрудников предприятий, принадлежащих братьям Дубневичам - "Энергия-Новый Раздел", "Энергия-Новояворовск" и "Энергия". Их заподозрили в краже 300 миллионов кубометров газа НАК "Нафтогаз Украины".

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Ярослав Дубневич Верховна Рада антикоррупционный суд Коррупция Новости Украина
Украинская правда
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