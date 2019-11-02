Нардепа Дубневича отпустят на волю. Но при одном условии

Нардепа Дубневича отпустили на волю. Но при одном условии

В субботу, 2 ноября, Высший Антикоррупционный суд отпустил на волю нардепа Ярослава Дубневича. Но при одном условии.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на вердикт Фемиды.

"В удовлетворении ходатайства генпрокурора Руслана Рябошапки об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей отказать и применить меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн", - говорится в постановлении суда.

Кроме выплаты залога в течении пяти дней, на подозреваемого накладываются и некие другие обязательства: 1. Запрет общения с фигурантами дела; 2 Уведомление правоохранителей в случае смены места работы/ жительства; 3. Ношение электронного браслета.

Напомним, что Ярослава Дубневича обвиняют в завладении госимуществом и злоупотреблении служебным положением, что привело к ущербу в 93 млн 277 тыс. грн.

17 октября 2019 г. глава ГПУ Руслан Рябошапка подал в ВРУ прошение о лишении подозреваемого депутатской неприкосновенности.

31 октября 2019 г. фракции "Слуги народа" и "Голоса" сняли неприкосновенность с Ярослава Дубневича.

БЕЗ ТАБУ также писали, что 16 января 2018 г. детективы НАБУ задержали четырех сотрудников предприятий, принадлежащих братьям Дубневичам - "Энергия-Новый Раздел", "Энергия-Новояворовск" и "Энергия". Их заподозрили в краже 300 миллионов кубометров газа НАК "Нафтогаз Украины".