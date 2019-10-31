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"Слуги народа" вместе с "Голосом" сняли неприкосновенность с Дубневича

13:20
Ярослав Дубневич может быть посажен Зе командой - фото 1
Ярослав Дубневич может быть посажен Зе командой

В четверг, 31 октября, народные избранники потратили несколько часов своего рабочего времени на обсуждение снятия неприкосновенности с парламентария Ярослава Дубневича, который входит в группу "За майбутнє".

Вместо непосредственного рассмотрения представления генпрокурора Руслана Рябошапки "слуги народа" устроили в Раде настоящее шоу с порицанием Петра Порошенко и "папередников", которые не сумели ранее лишить всех нардепов неприкосновенности.

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Тем не менее, после длительных и бурных высказываний Бужанского и компании, парламент-таки приступил к голосованию по Дубневичу. В итоге нардепы слили своего коллегу правоохранителям, которые очень хотят посадить хотя бы кого-то из коррупционеров.

Силами фракции "Слуга народа" и "Голос" в Раде насобирали 332 согласия парламентариев на привлечение Ярослава Дубневича к уголовной ответственности.

Как утверждает Рябошапка, при досудебном расследовании стражи порядка собрали доказательства завладения имущества государства путем злоупотребления служебным положением, что повлекло ущерб в 93 миллиона 277 тысяч гривен.

Будучи депутатом VIII созыва, а также председателем Комитета Рады по вопросам транспорта, Дубневич вместе с сообщниками разработал схему по согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции для филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

Напомним, 16 января 2018 г. детективы НАБУ задержали четырех сотрудников предприятий, принадлежащих братьям Дубневичам - "Энергия-Новый Раздел", "Энергия-Новояворовск" и "Энергия". Их заподозрили в краже 300 миллионов кубометров газа НАК "Нафтогаз Украины".

17 октября 2019 г. глава ГПУ Руслан Рябошапка подал в ВРУ прошение о лишении подозреваемого депутатской неприкосновенности.

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Руслан Рябошапка ГПУ Верховна Рада Ярослав Дубневич Депутатская неприкосновенность Новости
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