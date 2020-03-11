ДТЭК Ахметова искусственно завышает цены на электричество для Западной Украины (ФОТО)

Электричество с Бурштынской ТЭС обходится украинцам дороже, чем иностранцам

Энергетическая компания олигарха Рината Ахметова поставляет в западные регионы страны килоВатты по цене на 75% дороже той, что уходит экспортом в Словакию. А с учетом того, что при этом холдинг миллиардера блокирует возможность импорта электричества в Украину, речь может идти о нарушениях закона.

Как утверждают журналисты-расследователи проекта "Наші гроші", информация о возможных махинациях компании Ахметова содержится в отчете государственного предприятия "Оператор рынка".

Так, с прошлого года ДТЭК перестала поставлять дешевую электроэнергию на так называемый Бурштынский энергоостров - объединенную энергосистему, которая интегрирована в электросети ЕС больше, чем во внутренние украинские. Потребители тока, проходящего через линии энергоострова - жители Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Как свидетельствуют документы, ценник на электроэнергию от Ахметова для украинских потребителей оказался на 75% выше, чем тарифы для Словакии. В феврале же разница составляла 24%, то есть в ДТЭК решили скосить еще больше баблишка на пустом месте.

Аналогичную ситуацию можно проследить и с электричеством, которое уходит в Румынию. В феврале килоВатт от ДТЭК обходился иностранцам на 33% дешевле, чем Бурштынскому острову.

О том, что цены для жителей западных регионов искусственно накручиваются, ходили слухи еще в октябре прошлого года. Схема, которой якобы пользуются менеджеры Ахметова, весьма проста: ДТЭК контролирует 70% импорта в Словакию, но при этом не использует квоту в полной мере. А через "Западэнерго" и других трейдеров монополист блокирует возможность реверсных закупок электричества не у ДТЭК, а у словацких компаний. Так что жители Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей вынуждены соглашаться с повышенными тарифами и переплачивать олигарху.

Примечательно, что 90% объема электроэнергии для западных регионов производят Бурштынская, Добротворская и Ладыженская ТЭС. Директором первой в 2018-2019 годах был нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль.