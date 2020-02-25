Я поговорю с АМКУ, и они будут за: Зеленский предложил Ахметову усилить монополию

Зеленский хочет продать Центрэнерго Ахметову

Во вторник, 25 февраля, президент Владимир Зеленский решил показательно поучаствовать во встрече с профсоюзами горняков, которых "прессуют капиталисты". В ходе этого рандеву глава государства традиционно вел себя несколько неподобающе и разок даже серьезно зашкварился.

Поначалу Зеленский в традиционной для себя манере объявил шахтерам, что "их отрасль целенаправленно уничтожают", после чего присутствующие пожаловались на претендующего на приватизацию "Центрэнерго" Виталия Кропачева, и президент вжился в роль борца с чертями.

- Все, Кропачев - аферист. Вопрос к правоохранительным органам. Я понял... потом вы сказали Насалик. Его туда же? Информацию передам, пусть правоохранительные органы разбираются, - сказал Зеленский. - Мне ж когда ставят задачу, я как дрессированный пес.

Чуть позже лидер Зе команды решил и вовсе обратиться к олигарху Ринату Ахметову с предложением купить у государства Центрэнерго вкупе с неприбыльными государственными шахтами. А на позицию антимонопольного комитета, как следует из речи президента, ему наплевать, поскольку она абсолютно контролируемая.

- Идея приватизации госкомпании Центрэнерго одним пакетом вместе с неприбыльными угольными госшахтами замечательная. Здесь, кстати, господин Тимченко, генеральный директор ДТЭК, у меня к вам вопрос: будете приватизировать неприбыльные шахты? Если вы будете готовы, и как вы говорите, АМКУ будет против, я с ними поговорю, и они будут за.

Как известно, стараниями "слуг народа" в общем и Андрея Геруса в частности мощности "Центрэнерго" и других компаний в данный момент искуственно снижают. С самого начала прихода к власти Зе команды люди Игоря Коломойского взяли под себя руководство компанией и начали закупать уголь из "ДНР" под видом добытого в России.

Чуть позже, когда нардеп Герус продавил закон о покупке электричества у русских, Украина начала импортировать огромное количество килоВатт из РФ. При этом выработку отечественной электроэнергии по указке смотрящего за энергетикой уменьшают. Де-факто, "Центрэнерго" теряет в цене, а на тендере может стать лакомым кусочком, но только для избранных предпринимателей, поскольку "чужих" на конкурс не допустят.