Денежная помощь: Тимошенко оправдалась за миллионы долларов

Денежная помощь: Тимошенко оправдалась за миллион долларов

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко рассказала о происхождении своего миллионного состояния.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"На днях я получила денежную компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, от резидента США на стадии досудебного урегулирования. Это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты - по-настоящему правовое государство и права человека для них не пустой звук, а настоящая ценность. Чего не скажешь сегодня об Украине", - заявила политик.

Также Тимошенко добавила, что полученный доход был сразу задекларирован.

"Согласно законодательству, я сразу задекларировала полученный доход. Других подробностей не будет из-законодательного регулирования в США по юридическим ограничениям по делу", - подчеркнула политик.

Напомним, в апреле 2020 г. Юлия Тимошенко задекларировала состояние на сумму 148 млн 345 тыс 441 грн., якобы полученное от компании Reid, Collins, Tsai LLP. Однако при проверке источников дохода лидера "Батькивщины" возникли некоторые проблемы.