Тимошенко стала долларовым миллионером, но непонятно как

Тимошенко стала долларовым миллионером, но непонятно как

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером.

Об этом написал журналист Сергей Лещенко в Telegram.

По словам экс-нардепа, в апреле 2020 г. Юлия Тимошенко задекларировала состояние на сумму 148 млн 345 тыс 441 грн., якобы полученное от компании Reid, Collins, Tsai LLP. Однако при проверке источников дохода лидера "Батькивщины" возникли некоторые проблемы.

"В качестве вида дохода указана “компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования”. О какой компенсации идет речь и кто компенсировал деньги Тимошенко, в публичных источниках найти информацию не удалось. Поисковик google на момент этой публикации не находит сообщений в связке слов “Reid, Collins, Tsai LLP” и “Украина” или фамилии “Тимошенко", - написал Лещенко, отметив один весьма примечательный факт.

"Доход от этой же компании Reid, Collins, Tsai LLP в прошлом году декларировал депутат от партии Тимошенко Сергей Власенко. Так, 18 июля 2019 года он указал получение дохода в размере почти 57 миллионов, а 19 июля получение доходов в размере более 57 миллионов и почти 19 миллионов. В каждом случает Власенко видом дохода указал "иностранный доход”, - добавил журналист.

По мнению Лещенко, неожиданное обогащение Тимошенко позволит ей "официально декларировать на себя имущество и заниматься благотворительностью от собственного имени".

Напомним, Тимошенко рассказала о "договорняках" с Зеленским.