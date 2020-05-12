Дело Федины: Суд отказался продлить меру пресечения

Дело Федины: Суд отказался продлить меру пресечения

Во вторник, 12 мая, Печерский райсуд Киева отказался продлить меру пресечения нардепу Софии Федине, обвиняемой в угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом политик написала в Facebook.

"Суд не продлил меру пресечения, поскольку сроки прошли. ГБР дало бумагу, досудебное следствие завершено и достаточно доказательств для обвинительного акта и передачи дела в суд. Следователь анонсировал ходатайство о новой мере пресечения. Зачем? Он думает, что я в суд не приду? Судебное разбирательство по существу, по закону, должно быть во Львове.

Закрыть дело из-за отсутствия состава преступления они не захотели ... поэтому ждите цирк, цирк, цирк. А я жду личных свидетельств потерпевшего в прямом эфире!", - заявила депутат.

Напомним, после скандального общения Владимира Зеленского с ветеранами АТО, нардеп София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, где в бранной форме предположили скорую смерть президента. В ответ правоохранители поспешили открыть производство.

3 февраля 2020 г. ГБР вызвало Софию Федину для вручения подозрения в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому., однако та не явилась в назначенное время по причине болезни.

12 февраля нардепу вручили подозрение по делу.