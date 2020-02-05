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ГБР вручит Федине подозрение, но это не точно – ФОТО

Вчера, 17:40
ГБР вручит Федине подозрение – ФОТО - фото 1
ГБР вручит Федине подозрение – ФОТО

ГБР отправило нардепу Софии Федине повестку о вручении подозрения в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"По поручению Генерального прокурора 3 февраля 2020 следователем Государственного бюро расследований с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины на 6 февраля 2020 вызвана Народный депутат Украины Федина София для проведения процессуального действия - вручения письменного уведомления о подозрении", - говорится в сообщении.

ГБР вручит Федине подозрение, но это не точно – ФОТО - фото 195413

Повестка о вызове направлена по адресу регистрации, фактического проживания и по месту работы политика.

ГБР вручит Федине подозрение, но это не точно – ФОТО - фото 195414

 

"В соответствии с ч. 1 ст. 135 УПК Украины Федина София считается надлежащим образом уведомленной, однако для предотвращения спекуляций по неосведомленности о вызове дополнительно публикуем повестку последней на официальном сайте Офиса Генерального прокурора", - уточнили в ГБР.

Отметим, что нардеп может и не явиться для вручения повестки. 4 февраля она сообщила в Facebook о жалобе на ангину.

ГБР вручит Федине подозрение, но это не точно – ФОТО - фото 195416

Напомним, после скандального общения Владимира Зеленского с ветеранами АТО, нардеп София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, где в бранной форме предположили скорую смерть президента. В ответ правоохранители поспешили открыть производство.

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