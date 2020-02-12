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Федине вручили подозрение в угрозах Зеленскому

14:05
Федине вручили подозрение в угрозах Зеленскому - фото 1
Федине вручили подозрение в угрозах Зеленскому

В среду, 12 февраля, нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федине вручили подозрение в угрозе жизни президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Об этом политик сообщила у стен ГБР.

"Первое, что хочу сказать, что мне больно и стыдно, что у нас не просто пострадавший Зеленский, а еще у нас пострадавший главнокомандующий, который испугался речи двух неизвестных ему женщин", - заявила София Федина.

Напомним, после скандального общения Владимира Зеленского с ветеранами АТО, нардеп София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, где в бранной форме предположили скорую смерть президента. В ответ правоохранители поспешили открыть производство.

3 февраля 2020 г. ГБР вызвало Софию Федину для вручения подозрения в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому., однако та не явилась в назначенное время по причине болезни.

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ГБР София Федина Владимир Зеленский Новости Украина
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