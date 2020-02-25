"Я приглашаю!": Федина попросила Зеленского о встрече

"Я приглашаю!": Федина попросила Зеленского о встрече

Во вторник, 25 февраля, нардеп от "Европейской солидарности" София Федина явилась на допрос в ГБР и пригласила президента Украины Владимира Зеленского на личную встречу.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Я еще раз обращаюсь к президенту Зеленскому: если его настолько задели мои и Марусины слова от 26 октября 2019 года, – я приглашаю на открытую встречу, со всей прессой, чтобы мы перед камерами проговорили то, что произошло", - заявила Федина.

Напомним, после скандального общения Владимира Зеленского с ветеранами АТО, нардеп София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, где в бранной форме предположили скорую смерть президента. В ответ правоохранители поспешили открыть производство.

3 февраля 2020 г. ГБР вызвало Софию Федину для вручения подозрения в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому., однако та не явилась в назначенное время по причине болезни.

12 февраля нардепу вручили подозрение по делу.