CША утвердили санкции против "Северного потока -2". Что известно?
Во вторник, 17 декабря, Сенат США утвердил санкции против компаний, причастных к строительству Северного потока 2. Решение подержали 86 голосами.
Об этом сообщает "Украинская правда".
По данным источника, принятый документ предусматривает санкции против упомянутых компаний даже в том случае, если они сменят название или будут заменены другими. Кроме того вводится запрет на выдачу американских виз для сотрудников данных предприятий и предписывается заморозка имущества и активов таких лиц на территории США.
После вступления закона в силу, компании, замешанные в строительстве "Северного потока", имеют 30 дней, чтобы прекратить свою деятельность в упомянутой сфере.
Напомним, ранее Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории.
В ноябре 2019 г. новый газопровод поддержала и ФРГ, приняв поправки к т.н. "Газовой директиве". Таким образом Германия попыталась защитить инвестиции своих компаний, поддержавших строительство Северного потока-2.
В ответ Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода.