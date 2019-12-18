CША утвердили санкции против "Северного потока -2". Что известно?

CША утвердили санкции против "Северного потока -2". Что известно?

Во вторник, 17 декабря, Сенат США утвердил санкции против компаний, причастных к строительству Северного потока 2. Решение подержали 86 голосами.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По данным источника, принятый документ предусматривает санкции против упомянутых компаний даже в том случае, если они сменят название или будут заменены другими. Кроме того вводится запрет на выдачу американских виз для сотрудников данных предприятий и предписывается заморозка имущества и активов таких лиц на территории США.

После вступления закона в силу, компании, замешанные в строительстве "Северного потока", имеют 30 дней, чтобы прекратить свою деятельность в упомянутой сфере.

Напомним, ранее Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории.

В ноябре 2019 г. новый газопровод поддержала и ФРГ, приняв поправки к т.н. "Газовой директиве". Таким образом Германия попыталась защитить инвестиции своих компаний, поддержавших строительство Северного потока-2.

В ответ Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода.