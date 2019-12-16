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Россия отложила запуск "Северного потока-2". Раскрыты детали

12:30
Россия отложила запуск Северного потока 2. Раскрыты детали - фото 1
Россия отложила запуск Северного потока 2. Раскрыты детали

Газпром решил отложить запуск "Северного потока-2" из-за необходимости продолжить работы по строительству газопровода этой зимой и весной.

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Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на "DW".

По данным СМИ, российская компания уже подала заявку на внесение соответствующих изменений в проект. Немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии рассмотрит этот документ и вынесет свое решение 16 декабря.

Отметим, что на данный момент проложено уже 2,1 тыс км труб двух ниток газопровода. Для завершения строительства остаётся осилить лишь 300 километров.

Напомним, что ранее Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории.

В ноябре 2019 г. новый газопровод поддержала и ФРГ, приняв поправки к т.н. "Газовой директиве". Таким образом Германия попыталась защитить инвестиции своих компаний, поддержавших строительство Северного потока-2.

В ответ Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода.

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Северный поток Россия Газпром Новости Украина
Экономическая правда
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