COVID-19 официально захватил всю Европу

Коронавирус нашли во всех странах Европы

В среду, 18 марта, на территории Европы не осталось ни одной страны, где не было бы человека зараженных китайским коронавирусом. Последней "пала" Черногория.

Как собщили сегодня в национальном информагентстве страны MINA, сегодня официально подтвердились два случая заражения в Черногории - единственной стране Европы, которая еще вчера считалась чистой от коронавируса.

По словам премьер-министра страны Душко Марковича, COVID-19 обнаружили у двух женщин, которые посещали зараженные районы Италии.

Обе нулевые пациентки в Черногории находятся в больнице, а контактировавшие с ними - на карантине.

- Наша страна готовилась к сценарию появления больных несколько недель. В соответствии с указаниями Всемирной организации здравоохранения, - отметил Маркович.

А вот Украина к логичному появлению коронавируса на нашей территории оказалась совсем не готова. Долгое время даже после обнаружения первого больного медики отказывались делать людям тесты на коронавирус. Продолжают жлобить их и сейчас, а заболевшие тем временем находятся в общих палатах с диагнозами "грипп" или "пневмония".

Официально в данный момент у нас 14 зараженных и два летальных случая. Но реальные цифры могут быть в сотни раз больше.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

А уже на следующий день Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина, разрешающий частным компаниям завозить не сертифицированные лекарства и не платить за это НДС, но при этом устанавливать цены с учетом 20% надбавки "за налог".