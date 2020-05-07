Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года

И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу

Пока в Украине и мире продолжается карантин - самое время закрыть пробелы в сериальном образовании и посмотреть лучшие шоу первой половины 2020 года, которые по какой-то причине вами еще не были изучены.

Редакция БЕЗ ТАБУ подготовила список лучших сериалов первой половины 2020 года. В первой части расскажем про абсолютные новинки 2020 года.

Лучшие сериалы первой половины 2020 года

Заговор против Америки | The Plot Against America

Производство: НВО

НВО Количество серий: 6

Вдумчивый мастер Дэвид Саймон впервые для себя работает на территории антиутопии, впрочем, и ее, по традиции делает максимально реалистичной. Итак, перед нами Америка начала 40-х, где президентом избирают на Рузвельта, а летчика-популиста Линдберга, который симпатизирует Гитлеру и видит главной угрозой США не нацизм, а евреев. Экранизация романа Филиппа Рота получилась весьма достойной и точно не хуже литературной основы.

Заговор против Америки 2020 - смотреть онлайн трейлер сериала:

И повсюду тлеют пожары | Little Fires Everywhere

Производство: Hulu

Hulu Количество серий: 8

Этот сериал представляют чуть ли не как продолжение истории, рассказанной в “Большой маленькой лжи”, однако... Параллели провести уместно, однако тут все иначе. Риз Уизерспун занялась экранизацией своей любимой книги и преуспела. История женщин из глубинки - по-пренжнему неиссякаемый источник скелетов в шкафах.

И повсюду тлеют пожары 2020 - смотреть онлайн трейлер сериала:

Меломанка | Hi-Fi

Производство: Hulu

Hulu Количество серий: 10

Женская экранизация культового романа Ника Хорнби Hi-Fi - собственно, она так и называется, однако наши локализаторы поспешили все упростить. В главной роли - Зои Кравиц - дочь певца Ленни и праправнучка киевлянина Леонида Кравца. В 2020 году он заново переживает свои романы и ищет непростое женское счастье.

Меломанка 2020 - смотреть онлайн трейлер сериала:

Неортодоксальная | Unortodox

Производство: Netflix

Netflix Количество серий: 4

Тяжелый, но нужный проект, рассказывающий о бегстве простой девушки из плена предрассудков, коими наполнена жизнь членов религиозной общины евреев-хасидов в Нью-Йорке. Мужчины в этой секте традиционно ведут себя как тираны, действуют строго по канонам, учрежденным 2,5 тысячи лет назад, и в прямом смысле угнетают своих женщин едва ли не на уровне “Рассказа служанки”. Женщины изолированы и просто не знают, что бывает иная жизнь. Однако выход есть - бежать. Именно об этом расскажут 4 серии, снятые на идиш.

Неортодоксальная 2020 - смотреть онлайн трейлер сериала:

Чужак | Outsider

Производство: HBO

Количество серий: 10

Экранизация Стивена Кинга - всегда событие, а удачная экранизация с шикарными актерами - событие двойное. Про этот сериал достаточно написано, однако никакие слова не передадут той атмосферы ужасной американской готики.

Чужак 2020 - смотреть онлайн трейлер сериала:

Охотники | Hunters​

Производство: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Количество серий: 10

80-летний Аль Пачино наконец пробрался на телевидение. Сериал об охотниках за нацистами изначально был в списке самых ожидаемых проектов года, однако на выходе несколько разочаровал - авторы погнались за всеми зайцами сразу и в итоге не смогли дожать тему. Тем не менее, это крепкий и весьма интересный сериал, который обязателен к просмотру.

Охотники 2020 - смотреть онлайн трейлер сериала:

Мессия | Messiah

Производство: Netflix

Netflix Количество серий: 10

Что будет, если в наш постиндустриальный век на Земле появится новый Мессия? Кто этот человек - посланник некоего божества или самозванец? Истинны ли его чудеса или это очередной сеанс черной магии с полным ее разоблачением? И вообще, что это было? Такие вопросы ставит сериал “Мессия”. Кстати, по нему тоже нет однозначного ответа: что же это такое - шедевр, опередивший время и дарованный нам шоураннерами в трудный год испытаний, или же манипуляция чувствами людей с помощью штампов в формате онлайн?

Мессия 2020 - смотреть онлайн трейлер сериала:

Авеню 5 | Avenue 5

Производство: HBO

HBO Количество серий: 9

Мастер политической сатиры Армандо Иануччи отправляет нуворишей в открытый космос под предводительством Хью Лори, чтобы повысить градус абсурда до галактических высот. Временами получается весьма достойно.

Авеню 5 2020 - смотреть онлайн трейлер сериала:

НольНольНоль | ZeroZeroZero

Производство: Amazon Prime Video, Canal+

Amazon Prime Video, Canal+ Количество серий: 8

Со времен “Спрута” итальянские сериалы любимы нами, проект НольНоль-Ноль вполне может стать чем-то похожим. Реалистичная история из жизни калабрийский наркомафии Ндрангеты задает высочайшую планку и посто обязательна к просмотру любителям мужского кино со смыслом.

НольНольНоль 2020 - смотреть онлайн трейлер сериала:

Разрабы | Devs

​ Производство: Hulu

Hulu Количество серий: 8

История от Алекса Гарланда рассказывает о новых богах и вполне уместна в новом дивном цифровом мире. Девушка ищет пропавшего бойфренда, работавшего в секретном подразделении крупной IT-фирмы, а находит изнанку мироздания. Это нужно смотреть. А потом думать, вернее - додумывать.

Разрабы 2020 - смотреть онлайн трейлер сериала: