ТОП-10 сериалов про юристов

Список лучших сериалов про юристов

Профессия юриста - непростая. Люди, которые выбрали эту профессию, часто ведут особый способ жизни. Сложный, но интересный, временами - захватывающий. Лучшие сериалы про юристов на работе и в жизни - читай подборку на Без Табу.

Профессия юриста - интересна, но трудна. И стиль жизни человека зависит от того, в какую сферу он подался - адвокат, прокурор, судья, нотариус или поверенный - все сталкиваются с разными проблемами вне работы. Как живут и работают юристы - можно посмотреть по лучшим сериалам, посвященным их приклбчениям. ТОП-10 сериалов про юристов читай на Без Табу.

Список зарубежных сериалов про юристов и адвокатов:

1. Форс-мажоры / Suits

Сериал Форс-мажоры / Suits

Длительность: 9 сезонов

Канал: USA network

18 июля 2018 вышел 8 сезон сериала Форс-мажоров без постоянной главной героини, которую играла Меган Маркл - нынешняя супруга принца Гарри. А первый сезон вышел на экраны 23 июня 2011 года на телеканале USA Network. Всего же у шоу 9 сезонов - грандиозный проект завершился осенью 2019.

История начиналась с того, как Харви Спектр – настоящий акула юридического мира - принял на работу Майкла Росса, который прятался от полиции, да и вообще не особо разбирался в юридических тонкостях. Интрига начала раскручиваться, когда другой адвокат начал следить за тандемом Росса и Спектра, чтобы насолить им. Позже приходят, потом уходят все новые партнеры, завязываются и распадаются интрижки, но работа кипит.

2. Лучше звоните Солу / Better Call Saul

Лучше звоните Солу / Better Call Saul

Длительность: 6 сезонов

Телеканал: АМС

"Лучше звоните Солу" - спин-офф сериала "Во все тяжкие", а в главных ролях - любимый всеми "решала" Сол Гудман (Боб Оденкерк). События сериала происходят в 2002-м - за 6 лет до основной сюжетной линии "Во все тяжкие", но иногда появляются намеки на любимых персонажей - куда же без них. Весной 2020 вышел пятый сезон, а завершится история в 2021-м.

Сол циничен, вертит законом в своих интересах и абсолютно не волнуется на предмет того, виновен его клиент или нет. Главное – чтобы тот был платежеспособен, остальное – мелочи, не достойные его внимания. Таким мы знаем Сола по "Во все тяжкие", однако "Лучше звоните Солу" рассказывает, что он был таким не всегда. Более того, в мире юристов есть куда более злобные и циничные акулы. Например, его старший брат - Чак.

Впрочем, не юридическими аферами силен сериал, а атмосферой и возможность вновь прикоснуться к одному из самых культовых фильмов в истории телевидения. В 4-м сезоне "Сола" таких будет предостаточно.

3. Хорошая жена / The Good Wife

Хорошая жена / The Good Wife

Длительность: 7 сезонов

Телеканал: CBS

Сериал рассказывает об Алисии Флоррик, бывшей адвокатессе, муж которой - прокурор - попадает под следствие из-за сексуального скандала. Алисия берет на работу старый друг, но из-за перерыва в практике, она начинает с самых низов.

По ходу сериала не раз разворачиваются любовные линии, которые сами по себе гаснут. Алисия должна сама заботиться о двух детях, и вскоре ее желание спасти мужа перерастает в желание с ним развестись, но из-за юридических проволочек это не так просто.

Джулианна Маргулис прекрасно сыграла во всех 7 сезонах, и сериал заслуженно считается одним из лучших в своем жанре.

4. Миллиарды / Billions

Миллиарды / Billions

Длительность: 5 сезонов

Телеканал: Showtime

В центре сюжета - противостояние магната с Уолл-стрит и окружного прокурора. За (не)праведной охотой прокурора на олигарха на самом деле кроется личная обида. Приревновав жену к ее красивому и богатому боссу, Чак Роадс спускает на Бобби Аксельрода всех собак.

Однако, Роадс не ведет свои дела чисто, хоть по идее, должен защищать закон, в то время, как Аксельрод построил империю с нуля (не без скелетов в шкафу), обеспечил работой тысячи людей, и даже привязался к старым сотрудникам. Однако борьба, в которой они схлестнулись, повлияет исключительно на всех людей, которые с ними контактируют.

В главных ролях - Пол Джаматти и Дэмиэн Льюис.

5. Шелк / Silk

Шелк / Silk

Длительность: 3 сезона

Телеканал: BBC 1

Сериал о британской юридической системе от гениального Питера Моффата. Он показал мир интриг и клубок подковерной интриги в борьбе адвокатов разных рангов за титул королевского адвоката - высшей ступени карьеры по этой специальности.

Сюжет вращается вокруг Марты Костелло - адвоката "средней руки" - барристера, которая в конторе стремиться получить повышение. Ее главный конкурент - Клайв Ридер, с которым она соревнуется. Но все так просто - иногда личная жизнь не просто пересекается с работой.

В сериале есть все, что нужно, чтобы ознакомиться с миром юристов и не заскучать.

6. Юристы Бостона / Boston Legal

Юристы Бостона / Boston Legal

Длительность: 5 сезонов

Телеканал: АВС

Сериал рассказывает о буднях юридической конторы "Крейн, Пул & Шмидт". Юристы занимаются гражданскими делами, и у них есть склонность браться за тяжелые дела, чтобы помочь малоимущим, незащищенным американцам. Сериал является спин-оффом сериала "Практика", и снят в жанре комедийной драмы. Выходил на экраны с 2004 по 2008гг.

7. Хорошая борьба / Правое дело / The Good Fight

Хорошая борьба / The Good Fight

Длительность 4 сезона

Канал: CBS

Сериал спин-офф "Хорошей жены". В центре насыщенных событий оказывается главная героиня по имени Диана Локхарт, которая была начальником Алисии. Успешную бизнесвумен вытесняют из родной компании после того, как грандиозный скандал, связанный с немыслимым, крупномасштабным мошенничеством, разрушает репутацию ее любимой крестной дочери по имени Майя, и лишает героиню всех сбережений, заработанных непосильным трудом. Она встречает Девушку Лукку Квин, с которой вместе добиваются новых небывалых высот в другой крупной юридической компании.

В главных ролях Кристин Барански и Роуз Лесли - звезда "Игры престолов" и жена Кита Харрингтона.

Весной 2020 вышел четвертый сезон шоу.

8. Рейк / Rake

Рейк / Rake

Длительность: 5 сезонов

Телеканал: ABC TV

Главная роль в этом увлекательном сериале отдана адвокату Клеверу Грину. Его контора расположена в городе Сидней (Австралия). Он берется за самые сложные и запутанные дела, и всегда выходит победителем.

Среди клиентов Клевера самые различные люди. Многие из них заведомо виновны, об этом знает и их адвокат. Но его сей факт совершенно не смущает, ведь главное правило хорошего адвоката – на защиту право имеют все.

9. Компаньоны Франклин и Бэш / Franklin & Bash

Компаньоны Франклин и Бэш / Franklin & Bash

Длительность: 4 сезона

Телеканал: TNT

Сериал рассказывает о том, как два талантливых адвоката Джаред Франклин и Питер Бэш после победы в громком деле стали членами адвокатской конторы "Инфелд Дэниелс". Но старшие партнеры не в курсе, что им помогает Кармен Филлипс, бывшая осужденная на условно-досрочном сроке, которая помогает с фоновыми исследованиями по делам, и Пиндар Сингх, гений с агорафобией.

10. Американская история преступлений / American Crime History

Американская история преступлений / American Crime History

Длительность: 2 сезона (3 в производстве)

Телеканал: FX

Сериал-антология от создателя Американской истории ужасов, который в этот раз снимает сезоны о самых громких судебных разбирательствах в США. Сезоны между собой не связаны, но Райан Мерфи использует одних и тех же актеров для обоих сериалов.

В первом сезоне воссоздана история спортсмена и актера О. Джей Симпсона, которого нашли на месте преступления. Во втором - была реконструкция убийства известного модельера Джанни Версаче серийным убийцей Эндрю Кьюнененом. Оба преступления превратились в настоящую постановку в духе Агаты Кристи.