Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой

"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов"

В декабре 2019 состоится премьера финального сезона сериала Викинги. Это шоу задало высочайшую планку для исторических сериалов и далеко не все проекты могут хотя бы претендовать на сравнение с культовым творением канала History

И тем не менее, сериалы, сопоставимые с «Викингами» и даже перекликающиеся с ними, есть. Без Табу расскажет о некоторых из них.

Последнее Королевство / The Last Kingdom

Производство – BBC 2 | Netflix

Количество сезонов – 4, дата выхода 4 сезона – совсем скоро

Этот сериал рассказывает о том же историческом периоде, что и «Викинги», но с позиции жителей британских островов. Более того, в фанаты «Викингов» не раз услышать в «Последнем Королевстве» знакомые имена. Главный герой и вовсе – легендарный король англосаксов Альфред Великий, которому уделено немало внимания в «Викингах». Другой важный персонаж – Ухтред – сакс, вырощенный викингами как приемный сын… Рагнара Лодброка. Того самого.

Последнее королевство - смотреть онлайн 3 сезона:

Северяне / Vikingane

Производство NRK1 | Netflix

Количество сезонов – 3, премьера 3 сезона – 20 января 2020

Этот сериал опровергает мнение, что средневековье – это не смешно. Норвежцы сняли шикарный ситком о своих предках, задорно обстебав все штампы о викингах. Это действительно очень смешно. В качестве бонуса – в сериале вы увидите много знакомых лиц, которые привыкли видеть в более серьезных амплуа, однако здесь они, что называется, шалят.

Северяне - эту сцену вы точно видели в "Игре престолов", но тут все куда абсурднее и смешнее:

Британия / Britannia

Производство - Sky1 / Amazon

Количество сезонов – 2, премьера 2 сезона – 7 ноября 2019

Как понятно из названия, сериал посвящен британским островам, однако события происходят на 8 веков раньше, чем события, описанные в «Викингах». Тем не менее, между двумя проектами можно провести много параллелей. Во-первых, здесь опять кто-то хочет завоевать Англию. Только вместо анархистов-викингов это продуманные римляне. Во-вторых, жители Британии в 1 первом веке нашей эры частенько ведут себя как скандинавы-язычники 9 века из сериала «Викинги». В-третьих, масштаб и натуралистичность сражений и в «Британии», и в «Викингах», что называется, на высоте.

Британия 2019 - смотреть онлайн трейлер 2 сезона:

Камелот / Camelot

Производство - Starz, Channel 4

Количество сезонов – 1

Многообещающий проект о Короле Артуре с крутым актерским составом мог стать чем-то большим, чем 10 сериями, однако сериал пал жертвой «Игры престолов», которая вышла параллельно, приковала всеобщее внимание и прозрачно намекнула, что Камелот не вывезет. А зря – это был многообещающий проект.

Камелот - Игра престолов, которую нам на дали досмотреть:

Падение ордена / Knightfall​

Производство - History

Количество сезонов - 2

Как и «Викинги», этот исторический сериал, продукт канадского канала History. Он рассказывает о взлете и падении могучего рыцарского ордена – Тамплиеров. Все, кто в детстве читал «Проклятых королей» Мориса Дрюона, при просмотре не раз всплакнет, все остальные – просто с удовольствием окунуться в атмосферу средневековых интриг и баталий. Да пребудет с вами сила, как говаривал магистр Талус.

Игра престолов / Game of Thrones

Производство - HBO

Количество сезонов – 8

Количество подтвержденных спиноффов, которые снимаются - 1

Без этого сериала мы точно бы не обошлись. Во-первых, в «Игре престолов» есть тоже свои викинги – это жители Железных островов – опытные мореходы и жестокие убийцы. Во-вторых, батальные сцены, разнузданный секс, интриги, предательство родных и близких – это все туда. Не случайно, свирепого Эурона Грейджоя играет датчанин Пилу Асбек.

Железнорожденные - викинги из "Игры престолов":

Достойны упоминания, но немного не туда: Тюдоры, Рим, Спартак: Кровь и песок, Черные паруса и многие другие.

Напомним, премьера 6 сезон сериала «Викинги» запланирована на 4 декабря 2019.