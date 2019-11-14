Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
В декабре 2019 состоится премьера финального сезона сериала Викинги. Это шоу задало высочайшую планку для исторических сериалов и далеко не все проекты могут хотя бы претендовать на сравнение с культовым творением канала History
И тем не менее, сериалы, сопоставимые с «Викингами» и даже перекликающиеся с ними, есть. Без Табу расскажет о некоторых из них.
Последнее Королевство / The Last Kingdom
Производство – BBC 2 | Netflix
Количество сезонов – 4, дата выхода 4 сезона – совсем скоро
Этот сериал рассказывает о том же историческом периоде, что и «Викинги», но с позиции жителей британских островов. Более того, в фанаты «Викингов» не раз услышать в «Последнем Королевстве» знакомые имена. Главный герой и вовсе – легендарный король англосаксов Альфред Великий, которому уделено немало внимания в «Викингах». Другой важный персонаж – Ухтред – сакс, вырощенный викингами как приемный сын… Рагнара Лодброка. Того самого.
Последнее королевство - смотреть онлайн 3 сезона:
Северяне / Vikingane
Производство NRK1 | Netflix
Количество сезонов – 3, премьера 3 сезона – 20 января 2020
Этот сериал опровергает мнение, что средневековье – это не смешно. Норвежцы сняли шикарный ситком о своих предках, задорно обстебав все штампы о викингах. Это действительно очень смешно. В качестве бонуса – в сериале вы увидите много знакомых лиц, которые привыкли видеть в более серьезных амплуа, однако здесь они, что называется, шалят.
Северяне - эту сцену вы точно видели в "Игре престолов", но тут все куда абсурднее и смешнее:
Британия / Britannia
Производство - Sky1 / Amazon
Количество сезонов – 2, премьера 2 сезона – 7 ноября 2019
Как понятно из названия, сериал посвящен британским островам, однако события происходят на 8 веков раньше, чем события, описанные в «Викингах». Тем не менее, между двумя проектами можно провести много параллелей. Во-первых, здесь опять кто-то хочет завоевать Англию. Только вместо анархистов-викингов это продуманные римляне. Во-вторых, жители Британии в 1 первом веке нашей эры частенько ведут себя как скандинавы-язычники 9 века из сериала «Викинги». В-третьих, масштаб и натуралистичность сражений и в «Британии», и в «Викингах», что называется, на высоте.
Британия 2019 - смотреть онлайн трейлер 2 сезона:
Камелот / Camelot
Производство - Starz, Channel 4
Количество сезонов – 1
Многообещающий проект о Короле Артуре с крутым актерским составом мог стать чем-то большим, чем 10 сериями, однако сериал пал жертвой «Игры престолов», которая вышла параллельно, приковала всеобщее внимание и прозрачно намекнула, что Камелот не вывезет. А зря – это был многообещающий проект.
Камелот - Игра престолов, которую нам на дали досмотреть:
Падение ордена / Knightfall
Производство - History
Количество сезонов - 2
Как и «Викинги», этот исторический сериал, продукт канадского канала History. Он рассказывает о взлете и падении могучего рыцарского ордена – Тамплиеров. Все, кто в детстве читал «Проклятых королей» Мориса Дрюона, при просмотре не раз всплакнет, все остальные – просто с удовольствием окунуться в атмосферу средневековых интриг и баталий. Да пребудет с вами сила, как говаривал магистр Талус.
Игра престолов / Game of Thrones
Производство - HBO
Количество сезонов – 8
Количество подтвержденных спиноффов, которые снимаются - 1
Без этого сериала мы точно бы не обошлись. Во-первых, в «Игре престолов» есть тоже свои викинги – это жители Железных островов – опытные мореходы и жестокие убийцы. Во-вторых, батальные сцены, разнузданный секс, интриги, предательство родных и близких – это все туда. Не случайно, свирепого Эурона Грейджоя играет датчанин Пилу Асбек.
Железнорожденные - викинги из "Игры престолов":
Достойны упоминания, но немного не туда: Тюдоры, Рим, Спартак: Кровь и песок, Черные паруса и многие другие.
Напомним, премьера 6 сезон сериала «Викинги» запланирована на 4 декабря 2019.