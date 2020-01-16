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Чужак 2020: Дата выхода, актеры и сюжет экранизации Кинга

15:15
Чужак - Стивен Кинг теперь пугает в формате сериала - фото 1
Чужак - Стивен Кинг теперь пугает в формате сериала

Громкой премьерой января 2020 стал сериал канала HBO "Чужак", являющийся экранизацией мастера ужасов Стивена Кинга. Как вы уже догадались, это мистическая драма.

Чужак - сюжет сериала

В маленьком городке Флин-Сити находят тело зверски убитого 11-летнего мальчика. Все улики указывают на тренера детской бейсбольной команды, но у него железное алиби, так как в момент злодеяния он вообще находился в другом городе.

Расследовать преступление берется местный детектив Ральф Андерсон, который вскоре понимает, что дело приходится иметь с мистическими созданиями... Что было далее - рассказывать не будем, ибо СПОЙЛЕРЫ.

Сериал получился очень готичным и прямо таки напрашиваются сравнения с первым сезоном "Настоящего детектива"

Трейлер сериал Чужак

Чужак 2020 - смотреть онлайн трейлер сериала

В проекте собрался просто-таки звездный состав. Тут и Бен Мендельсон, и Джейсон Бейтман и еще куча прекрасных актеров. Более того, вдохновленный успехом "Озарка" Бейтман еще и выступил режиссером первых двух серий. Так что, мрачная атмосфера оклахомской глубинки - его рук дело.

Чужак - актеры и роли в сериале

  • Бен Мендельсон в роли детектива Ральфа Андерсона
  • Билл Кемп в роли Хауи Саломона
  • Джереми Боббв роли Алека Пелли
  • Джулианна Николсон в роли Глори Мейтленд
  • Мэр Уиннингем в роли Джинни Андерсон
  • Пэдди Консидайн в роли Клода Болтона
  • Юл Васкес в роли Юниса Сабло
  • Джейсон Бейтман в роли Терри Мейтленда
  • Марк Менчака в роли Джека Хоскинса
  • Синтия Эриво в роли Холли Гибни

Дата премьеры сериала Чужак

Поскольку "Чужак" - сериал канала HBO, то и серии будут выходить, как и положено продуктам этой уважаемой организации - раз в неделю. Первые две серии вышли 12 января 2020 (в Украине - на день позже). Остальные же - по заявленному графику. Всего в сериале 10 серий. Финал сериала запланирован на 8 марта 2020.

Чужак - график выхода серий

  • 1 серия - 12 января 2020 - Рыба в бочке

В названии отсылка к поговорке "как ловить рыбу в бочке", что сопоставимо с "проще пареной репы".

  • 2 серия - 12 января 2020 - Роанок

Роанок - исчезнувшая колония американских поселенцев. Что случилось с ее жителями - загадка до сих пор. Этот факт послужил отправной точкой для множества легенд и литературных произведений. Также к теме Роанок обрщались авторы сериалов, в том числе - "Американской истории ужасов" и "Сверхъестественного".

  • 3 серия - 19 января 2020 - Темный дядя
  • 4 серия - 26 января 2020 - Que Viene el Coco

Эль Коко (или Кукуй) - это латиноамериканский вариант нашего "Бабая", а фраза в названии серии - отсылка к древней испанской колыбельной, где были такие строки "Спи дитя, спи... Иначе Эль Коко придет и съест тебя"...

  • 5 серия - 2 февраля 2020 - Пьющий слезы
  • 6 серия - 9 февраля 2020 - The One About the Yiddish Vampire
  • 7 серия - 16 февраля 2020 - In the pines, in the pines / В сосновом лесу, лесу

Отсылка к строчкам американской народной песни Where Did You Sleep Last Night, которую вы все и так хорошо знаете благодаря шикарнейшему каверу Нирваны

  • 8 серия - 23 февраля 2020 - Foxhead / Лисья голова
  • 9 серия - 1 марта - 2020 - Тигры и Медведи
  • 10 серия - 8 марта - Может / Не может
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