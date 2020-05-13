Что посмотреть во время карантина 2020: Новые сезоны лучших сериалов современности

Сериал Родина - 8 сезон в самом разгаре

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Лучшие сериалы первой половины 2020 года - Топ-15 продолжений и новых сезонов

Родина - 8 сезон, финальный

Редкий сериал, который не выдохся и уходит на пике, при этом история Кэрри Мэтисон завершена, герой раскрыт и эволюция персонажа вполне логична. После того, как завершилась арка с Броуди, а главными героями стали Сол и Кэрри, каждый новый сезон становился настоящими событием, более того, авторам удавалось буквально предсказывать реальную повестку - будь то теракты в Европе, активизация ИГИЛ или козни русских. В 8 сезоне мир окажется на пороге ядерной войны и спасти планету сможет лишь Кэрри. Однако для этого ей придется совершить сделку с совестью и не одну.

Родина 2020 - смотреть онлайн трейлер 8 сезона:

Лучше звоните Солу - 5 сезон

Спинофф “Во все тяжкие” давно стал самостоятельным произведением. Неторопливая история превращения Джимми МакГилла в Сола Гудмана завораживает и не отпускает. Новый сезон “Лучше звоните Солу” держит марку, а также дарит кусочки ностальгии, которым предстоит быть собранными и стать полноценной пищей для ума.

Лучше звоните Солу 2020 - смотреть онлайн трейлер 5 сезона:

Миллиарды - 5 сезон

Миллиардер Бобби Аксельрод и законник Чак Роадс вновь воюют друг против друга после дружбы, длинной в целый сезон. Иначе и быть не могло, ведь всех своих врагов они победили сообща в 4-м сезоне. Впрочем, это не означает, что в пятом не будет новых звёздных персонажей.

Миллиарды 2020 - смотреть онлайн трейлер 5 сезона:

Ходячие мертвецы - 10 сезон, вторая часть

Медленно умирающее, но никак не заканчивающаяся шоу подает признаки жизни и никак не отпускает своих поклонников. Весной TWD нанес мощный удар коронавирус, отменивший финальную серию десятого сезона и отложивший не неопределенный срок премьеру очередного спинофф. Тем не менее, посмотреть, десятый сезон стоит, хотя бы, чтобы увидеть возвращение культовых персонажей.

Ходячие мертвецы 2020 - смотреть онлайн трейлер 10 сезона:

Викинги, 6 сезон - первая часть

Сыновья Рагнара в шестом сезоне столкнулись с грозной опасностью в лице Вещего Олега, которого мало что играет россиянин Данила Козловский, так он еще не имеет ничего общего с историческим персонажем и больше напоминает ордынца.

Тем не менее, если отбросить весь фейспалм, действо вполне годное - сражения крупным планом есть, декорации - на месте, яркие костюмы и харизматичные персонажи присутствуют - так чего же более.

Викинги 2020 - смотреть онлайн трейлер 6 сезона:

Убивая Еву - 3 сезон

Самый красивый сериал про убийцу становится более человечным. И еще более ярким.

Убивая Еву 2020 - смотреть онлайн трейлер 3 сезона:

Озарк - 3 сезон

Страсти в глубинке продолжают кипеть нешуточные. Марти Берду и его семье предстоит выжить меж двух огней и двух в корне отличных взглядах на ведение преступного бизнеса, а также разобраться с подводными течениями штата Миссури.

Озарк 2020 - смотреть онлайн трейлер 3 сезона:

Шучу - 2 сезон

Второй сезон мелодраматического бенефиса Джима Керри превзошел первый и превратил сериал в шедевр, который просто обязателен к просмотру всем, кто считает себя взрослым.

Шучу 2020 - смотреть онлайн трейлер 2 сезона:

“Новый Папа” - продолжение сериала “Молодой Папа”. Его не назовешь вторым сезоном, а скорее - произведением по мотивам со старыми и новыми персонажами. Сериал стал еще красивее, утратил камерность, порвал границы и существенно увеличил число римских пап. Все это было достигнуто за счет вжатия душевности и уместной недосказанности первого сезона, однако такова цена за право рассказать историю до конца. И снять просто божественные танцы

Новый Папа 2020 - смотреть онлайн трейлер сериала:

Королевство - 2 сезон

“Королевство” - это историческая зомби-драма из Кореи. Естественно, Южной, а на Северной, где упыри до сих пор не побеждены и находятся при власти. В отличие от западных зомби-сериалов, в “Королевстве” нам расскажут, откуда взялась напасть и даже покажут, как это все дело победить. Как всегда, живые люди окажутся куда опаснее, а также мы увидем заигрывание с третьим сезоном.

Королевство 2020 - смотреть онлайн трейлер 2 сезона:

Половое воспитание - 2 сезон

Во втором сезоне все еще смешнее и ярче. Отис Милбрерн расширяет свою практику и получает серьёзного конкурента в деле секспросвета в лице родной маменьки.

Половое воспитание 2020 - смотреть онлайн трейлер 2 сезона:

Мир Дикого Запада - 3 сезон

Человекоподобные роботы вырвались на свободу в реальный мир и теперь пытаются его поработить. Как всегда, с Westworld - линейно рассказать историю не получится, придется копаться в массе отсылок и загадок. За это, в принципе, мы и любим этот нестандартный сериал.

Мир Дикого Запада 2020 - смотреть онлайн трейлер 3 сезона:

Что мы делаем в тени - 2 сезон

Квартет вампиров из нью-йоркского пригорода возвращаются на экраны с новой порцией ужасных приключений, милого тупняка и мистической дурки. В общем, все как и положено у документалистов)))

Что мы делаем в тени 2020 - смотреть онлайн трейлер 2 сезона:

«Звёздные войны: Войны клонов» - 7 сезон

Завершение эпохи, куча героев, которые потом перекочуют, кто в “Мандалорца”, а кто и в другие сериалы вселенной Звездных войн - в общем - история далеко-далекой галактики не заканчивается, однако эпичный мультипликационный эпос закончен.

Звёздные войны: Войны клонов 2020 - смотреть онлайн трейлер 7 сезона:

Рик и Морти - 4 сезон

Приключения чокнутого профессора и его внука давно приобрели культовый статус и стали новой классикой, причем, как у детей, так и у взрослых. Первым нравятся шутки, вторым - отсылки ко всему на свете, что дает им возможность не только получить дозу ностальгии, но и почувствовать себя умнее.

Рик и Морти 2020 - смотреть онлайн трейлер 4 сезона: